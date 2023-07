Bikedeck in Guntramsdorf: Startup revolutioniert Fahrradparken

Das Bikedeck ist als modulares Fahrradmöbel konzipiert und hat die innovative Idee, die Stadtfläche doppelt zu nutzen. Der Clou dabei ist, dass auch die Dachfläche des Bikedecks genutzt werden kann, wodurch eine zusätzliche Ebene entsteht, ohne dass Fläche verloren geht. Diese zweite Ebene könnte beispielsweise mit Sitzflächen oder Gärten ausgestattet werden. Die Nutzungsmöglichkeiten sind grundsätzlich vielfältig und es gibt keine Grenzen.

Es gibt immer noch viele Radfahrer, die auf der Suche nach sicheren Abstellplätzen sind. Oftmals kann die Unsicherheit, wo man sein Fahrrad in der Stadt parken kann, ein entscheidender Faktor gegen das Fahrradfahren sein, besonders für E-Bike-Fahrer. Aus diesem Grund plant das Unternehmen auch die Integration von E-Bike-Ladestationen in das Bikedeck. Das übergeordnete Ziel ist es, "Mobility as a Service" anzubieten, also eine umfassende Mobilitätslösung anzubieten, die verschiedene Verkehrsmittel, wie Fahrräder und E-Bikes, nahtlos miteinander verbindet.