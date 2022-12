NÖN-N1-TV Blaulichtpunsch der Feuerwehr Wienersdorf

A n und für sich gibt es den Blaulichtpunsch der Freiwilligen Feuerwehr Wienersdorf bereits seit sechs Jahren - freilich gab’s aus bekannten Gründen in den vergangenen beiden Jahren jedoch eine Absage. Aber nun konnte man endlich wieder in Feierlaune sein. Und so luden die Florianis zum fröhlichen Punschen - für den guten Zweck, versteht sich…