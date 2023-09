Metaller-Lohnrunde: Die Metalltechnische Industrie steckt tief in der Rezession. Zum Start der Metaller-Lohnrunde lastet auf den Verhandlern der Arbeitgeberseite heuer daher ein hoher Druck. „Es muss uns bewusst sein, dass wir in einer Situation sind, die dramatisch ist", so Christian Knill, Obmann vom Fachverband der Metalltechnischen Industrie. Knill spricht im Studiointerview über die Zukunft der Metallindustrie.

Grüne Energie: Die grüne Transformation der heimischen Industrie schreitet voran. Insgesamt zwölf österreichische Unternehmen aus der Papier-, der metallverarbeitenden Industrie und der Energiewirtschaft setzen derzeit im Rahmen eines EU-Programmes geförderte Maßnahmen um, die Treibhausgaseinsparungen im Umfang von 55.000 Tonnen CO2 pro Jahr erzielen werden. Neben Sappi Austria und der Moni Neusiedler GmbH werden auch Plansee und die voestalpine Automotive Components Linz GmbH gefördert.

Weiter KriQk am geplanten Borealis-Borouge-Deal

Die Grünen haben ihre Kri5k an der geplanten Zusammenlegung der OMV-Chemietochter Borealis mit ihrer Kunststoff-Beteiligung Borouge bekräaigt: "Der Deal würde den Umbau der OMV ausbremsen", so die Wirtschaassprecherin der Grünen, Elisabeth Götze.