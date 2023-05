NÖN-N1-TV Brauerei Turnier: Hundebegeisterung & tierische Verbundenheit

Foto: NÖN-N1-TV

D as "Brauerei Turnier" des SVÖ Ortsgruppe Schwechat in Mannswörth war ein prestigeträchtiges Event für Hundebegeisterte. Rund 60 Hunde aller Rassen nahmen an dem Turnier