NÖN-N1-TV Brunn am Gebirge: Weihnachtsfeier für Senioren

Foto: NÖN-N1-TV

E ndlich war es wieder soweit. Brunns Seniorinnen und Senioren konnten im „Bruno" gebührend die Weihnachtszeit feiern. Und der Andrang war so groß, dass das fröhliche Beisammensein gleich an zwei Tagen stattfand; und es zeigte sich: gerade in der Advents- und Weihnachtszeit blicken Menschen der „Generation Plus" gerne auf vergangene Zeiten zurück.