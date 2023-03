NÖN-N1-TV Brunner Skitag in Mönichkirchen

U nter nahezu idealen Bedingungen konnte der alljährliche Gemeindeskitag von Brunn am Gebirge in Mönichkirchen stattfinden. Und so fanden sich zahlreiche begeisterte Skifahrer und Snowboarder aus der Gemeinde Brunn und Umgebung ein, um gemeinsam einen Tag auf der Piste zu verbringen.