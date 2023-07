Bürgermeister on Tour: Hannes Koza im Dialog in Vösendorfs Grätzeln

Diese Veranstaltungen bieten eine Gelegenheit, direkt mit dem Bürgermeister in Kontakt zu treten und persönliche Anliegen, Fragen oder Vorschläge vorzubringen. Die Bürgerinnen und Bürger werden ermutigt, zahlreich zu erscheinen und von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Im Juli und August stehen noch drei Termine an, jeweils von 17:00 bis 19:00 Uhr. Am 20. Juli findet die Veranstaltung in der Benyasiedlung statt, am 17. August in der Haidfeldsiedlung und am 24. August im Vösendorfer Schlosspark.