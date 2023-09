Busfahren mit Strom aus Sonnenenergie: Trigos-Preis für Oberger

Österreichweit haben 132 Unternehmen – von klein bis groß, vom Startup bis zum globalen Industrie-Player – ihre Projekte beim Trigos, Österreichs bedeutendster Auszeichnung für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung, eingereicht. Um die regionale Auszeichnung haben sich niederösterreichische Betriebe mit 27 Projekten in den Kategorien „vorbildliche Projekte“, „regionale Wertschaffung“, „Klimaschutz“ und „Mitarbeiter:innen Initiativen“ beworben.

Eine Jury hat die Nominierten für den Trigos NÖ gekürt, die Sieger wurden nun in der Schallaburg vor den Vorhang geholt. In der Kategorie „vorbildliche Projekte“ konnte das Busunternehmen Oberger aus Bromberg im Bezirk Wiener Neustadt-Land überzeugen und den begehrten Preis entgegennehmen.

Das Busunternehmen Oberger Gesellschaft mbH ist für 50 Prozent des Schüler:innen-Gelegenheitsverkehrs, sowie für Kraftlinienverkehr in der Region Bucklige Welt und im südlichen Niederösterreich zuständig.

„In den letzten Jahren haben wir einige Sonnenstromkraftwerke errichtet, um unser Ziel die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte und deren Versorgung mit eigenem Ökostrom zu realisieren“, berichtet Geschäftsführer Christian Oberger. Durch die Erweiterung der öffentlichen Verkehrsmittel und des Schüler:innentransports im ländlichen Raum trägt Oberger zur Reduzierung des Individualverkehrs und der CO2-Emissionen bei. Oberger: „Wir haben dafür ein Maßnahmenbündel etabliert – beginnend mit der Anschaffung von E-Bussen, der eigenen Stromproduktion und einem angepassten Strom-Speichersystem, bis hin zu einem ausgeklügelten Routenmanagement.“

Durch den Einsatz neuer Technologien und nachhaltiger Energieerzeugung sichert Oberger zudem Arbeitsplätze in der Region und stärkt die lokale Wirtschaft. Als Best Practice Beispiel hat das Busunternehmen mit seinem Projekt eine starke Signalwirkung für andere Unternehmen in der Mobilitätsbranche.

Wirtschaftskammer-NÖ Präsident Wolfgang Ecker freut sich über das Engagement: „Niederösterreichs Unternehmen stehen für perfekte Dienstleistungen und Produkte von höchster Qualität. Und sie stehen auch für Innovation und Nachhaltigkeit, wie die Nominierten-Liste beim Trigos beweist. Mit ihren Ideen und Projekten motivieren sie auch andere Betriebe, sich verstärkt mit Innovationen zum Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen.“