NÖN-N1-TV Charity Weihnachtslesung mit Sky du Mont

Foto: NÖN-N1-TV

E r ist Schauspieler, Autor und hat unter anderem den Bambi und den Deutschen Comedypreis erhalten. Die Liste der Kino- und Fernsehfilme in denen der 75jährige Sky du Mont mitgewirkt hat ist lang. Beim Benefiz-Event in der Bühne im Hof in St. Pölten las er Vergnügliches und Weihnachtliches zugunsten des „DomiZiel", das Wohnplätze für Menschen mit besonderen Bedürfnissen anbietet.