NÖN-N1-TV Christkindlmarkt in Laxenburg

Ü berall kann man sich ganz entspannt auf Weihnachten einstimmen und einen stimmungsvollen Vorgeschmack auf die schönste Zeit im Jahr bekommen. Adventmärkte in der Vorweihnachtszeit verschönern die Wartezeit auf´s Christkind. So auch am Laxenburger Schlossplatz wo ein ganz besonderes Flair herrscht..