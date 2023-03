Dr. Klaus Hohenstein in Wien

Für Dr. Klaus Hohenstein beginnt eine gute Behandlung mit einem guten Gespräch: Für ihn steht an oberster Stelle das persönliche, und vor allem aufmerksame, Gespräch. Im Rahmen einer ersten intensiven Ordination, wird dem Patienten der nötige Raum gegeben, um über seine Leidensgeschichte ausgiebig berichten zu können. In seiner Ordination stehen eine Vielzahl an Behandlungsmethoden, mittels modernster Technologien, bereit.

