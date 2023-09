Ehrenankick beim FC Tribuswinkel

In der dritten Runde der 2. Klasse Triestingtal empfing der FC Tribuswinkel den ATSV Teesdorf auf heimischer Anlage. Den Ehrenankick übernahm Bürgermeister Babler höchstpersönlich.

Rund 200 Zuschauer waren auf die Sportanlage in Tribuswinkel gekommen um das Spiel mitzuverfolgen. Mit ein Grund für den Andrang war das Zeltfest samt Clubbing, das der Verein an diesem Wochenende veranstaltete. Aber auch sonst ist man beim FC bemüht die Zuschauer auf den Sportplatz zu locken.

Den zahlreichen Zuschauern wurde dann eine unterhaltsame Partie geboten. Durch einen Treffer von Adel Redzic in der 40. Minute ging der FC Tribuswinkel bereits vor der Pause mit 1:0 in Führung. Am Ende konnte Tribuswinkel das Spiel mit 3:0 für sich entscheiden. Einem freudigen Abend stand also nichts mehr im Wege.