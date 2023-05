NÖN-N1-TV Ehrung des SVS Jahressportler 2022

S port spielt eine bedeutende Rolle, weshalb herausragende Leistungen in der Sportstadt Schwechat gewürdigt werden. Der Titel "SVS Sportler des Jahres 2022" wurde an Andreas Lukas verliehen für seine außergewöhnlichen Leistungen in der japanischen Kampfsportart "Jiu Jitsu".