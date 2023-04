NÖN-N1-TV "Eine Giftige Affäre" in Wiener Neudorf

E in amouröses Verhältnis in einer Geschäftsbeziehung, ein Abendessen und die gefährliche Delikatesse Fugu. Das war das Rezept für „Eine giftige Affäre" - eine Komödie über Liebe, Ehe, Seitensprünge und den unbändigen Drang nach Wahrheit, aufgeführt in Wiener Neudorf.