NÖN-N1-TV Einen Tag in der Ordination von Dr. Rieder & Dr. Kager in Krems

„Schönheit im Einklang mit Ihrer Gesundheit". Diesem Grundsatz folgen Dr. Daniela Rieder und Dr. Jennifer Kager, die in Krems und Wien Ordinationen für ästhetische Medizin betreiben. Wir haben die beiden Medizinerinnen in Krems besucht und uns erkundigt, wie ein Tag in der Ordination aussieht.