Eishockey-Ferienspiel in Traiskirchen mit den HC Bulls

Die Sonne schien gnadenlos auf das Dach der Eishalle im Sportzentrum Traiskirchen und sorgte damit für brütende Hitze beim Eishockey-Ferienspiel. Der HC Bulls machte das beste daraus und lehrte bei mehreren Stationen den Teilnehmern die Basics vom Eishockey. An Eis war an diesem heißen Sommertag natürlich nicht zu denken, also trainierten die HC Bulls mit den Teilnehmern auf trockenem Boden.

Und wenn der eine oder andere Teilnehmer Lust auf mehr bekommen haben sollte, kann er oder sie auch beim richtigen Training der Bulls mitmachen. Das findet auch im Sommer auf Eis statt.