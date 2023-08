Erneuerungen in der Volksschule Himberg

In der Volksschule in Himberg herrscht auch in den Sommerferien reger Betrieb. Grund dafür ist eine Grundsanierung, bei der neue Fenster eingebaut werden und auch die Beleuchtung erneuert wird. Die alten Lampen haben ausgedient und neue werden montiert.

Die Gemeinde erhofft sich dadurch nicht nur, dass die Klassenräume besser ausgeleuchtet werden, sondern auch geringeren Energieverbrauch.