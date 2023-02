NÖN-N1-TV Fasching im Schwechater Rathaus

D as Rathaus schloss am Faschingsdienstag seine Türen für die Bürokratie und öffnete gleichzeitig Tür und Tor für alle Narren in Feierlaune - und wurde einen Nachmittag lang zum Zentrum eines musikalischen Spektakels - verwandelte es sich doch in ein Musical-Theater!