Fastensuppen-Essen in Biedermannsdorf

APA-Video

Das Fastensuppenessen ist eine weit verbreitete Tradition in der katholischen Kirche. Vielerorts werden die warmen Vorspeisen gegen freiwillige Spenden den Besucherinnen und Besuchern serviert. In Biedermannsdorf bot man den Gästen eine kleine Variation an Suppen an.

Und wer nach dem Essen noch Lust auf einen Kaffee hatte, wurde ebenfalls fündig. Dazu gab es selbst gemachten Kuchen vom Buffett. Und so wurde gegessen und geplaudert im Pfarrstadl von Biedermannsdorf.

In einer kleinen Box wurden die freiwilligen Spenden der Gäste gesammelt. Die Einnahmen aus dem Fastensuppenessen kommen wie immer sozialen Projekten zugute.