NÖN-N1-TV Ferienspiel: Sommer-Spaß für Schwechater Kids

D as allseits beliebte Schwechater Ferienspiel geht in eine neue Runde und verspricht den jungen Einwohnern der Stadt unvergessliche Erlebnisse. In den mittleren drei Ferienwochen, vom Ende Juli bis Anfang August, können Kinder jeden Alters an einer Vielzahl von Aktivitäten teilnehmen und ihre Sommerferien in vollen Zügen genießen.

Egal ob Sportbegeisterte, Spielverrückte, Kulturliebhaber oder Naturliebende - das Ferienspiel hält für jeden Geschmack das Passende bereit. Von spannenden Sportturnieren und aufregenden Spielen bis hin zu kreativen kulturellen Workshops und Naturerkundungen gibt es eine breite Palette an Angeboten, die keine Langeweile aufkommen lassen. Eltern können sich freuen, denn das Schwechater Ferienspiel bietet nicht nur Spaß und Action, sondern auch eine Kinderbetreuung. Die kleinen Teilnehmer werden bestens umsorgt und erhalten auch ein Mittagessen, um ihre Energie für all die Abenteuer aufrechtzuerhalten. "Das Schwechater Ferienspiel ist eine großartige Möglichkeit für Kinder, neue Freunde zu finden, ihre Interessen zu entdecken und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen", erklärt Jugendstadtrat Marco Luksch. "Wir haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das alle Bereiche abdeckt und den Kindern die Möglichkeit gibt, ihre Talente zu entfalten und gleichzeitig viel Spaß zu haben." Vizebürgermeister Habisohn ergänzt: "Die Kinderbetreuung ist ein großer Vorteil für Eltern und ermöglicht es ihnen, ihre eigenen Verpflichtungen während der Ferienzeit zu erfüllen, während ihre Kinder sicher betreut werden. " Das Schwechater Ferienspiel ist eine Initiative der Stadt Schwechat und wird von engagierten Organisatoren und Betreuern unterstützt. Es bietet den Kindern nicht nur eine unvergessliche Sommerzeit, sondern fördert auch ihre persönliche Entwicklung und ihr soziales Miteinander. APA-Video