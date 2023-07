Ferienspiel-Spieletag in Brunn am Gebirge

In Brunn am Gebirge herrscht keine Spur von Langeweile in den Ferien! Dank des Sommerferienspiels erwartet die Kinder der Gemeinde ein umfangreiches Angebot von verschiedenen sportlichen Aktivitäten bis hin zu Museumsbesuchen im Juli und August. Ein Höhepunkt der Ausflüge war das aufregende Spiele-Fest im Naherholungsgebiet Lerchenhöhe.