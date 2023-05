Feuerwehrfest der FF Guntramsdorf

Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Guntramsdorf bereits im Vorjahr ihr 150-jähriges Bestehen begangen hatte, wurde dieses Jahr endlich auch offiziell gefeiert.

Das dreitägige Festival der Freiwilligen Feuerwehr Guntramsdorf bot ein vielfältiges Angebot für Besucher jeden Alters. Die Band "Heazblut" sorgte für musikalische Begleitung und schaffte eine mitreißende Atmosphäre. Es gab eine Station, an der die Polizei stolz ihre Ausrüstung präsentierte, sowie eine weitere, in der die Feuerwehr ihre Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung vorstellte. Dazu konnten die kleinen Besucher an verschiedenen Bastelstationen teilnehmen, sich bei Geschicklichkeitsspielen ausprobieren und sogar ein Fahrgeschäft genießen.

