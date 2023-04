NÖN-N1-TV Fischamender Kinder feiern Osterhasenfest in der Sporthalle

D as schlechte Wetter konnte den Kindern von Fischamend den Spaß am Osterfest nicht verderben. Das geplante Fest auf dem Spielplatz wurde kurzerhand in die Sporthalle verlegt und so wurde die Veranstaltung dann doch noch zu einem vollen Erfolg.