Florianifeier in Fischamend

Der Heilige Florian ist nicht nur Schutzpatron, sondern auch das Vorbild der Feuerwehren im allgemeinen.

Er starb einen Märtyrertod weil er sich zu seinem Christlichen glauben bekannte, in einer Zeit wo diese noch verfolgt wurden.

In Erinnerung an den selbstlosen Feuerlöscher gibt es Jährlich in seinen Gedenken, Messen und Feste der Feuerwehr.

