Franz von Zülow Ausstellung in Brunn am Gebirge

APA-Video

In Brunn am Gebirge im Heimathaus gibt es die Ausstellung von „Franz Josef Rudolf von Zülow" zu sehen. Zülow war Maler und Grafiker, er lebte von 1883 bis 1963 und gilt als einer der wichtigsten Vertreter der angewandten Kunst am Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung wurde von Schülern der Musikschule Brunn am Gebirge musikalisch begleitet und beinhaltet viele auf die Gemeinde bezogene Werke des Künstlers.