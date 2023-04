NÖN-N1-TV Frauenmesse in Schwechat lockte mit lokalen Shopping-Erlebnissen

D ie Frauenmesse im Rudolf Tonn Stadion hat auch bei ihrer zweiten Auflage wieder zahlreiche Besucherinnen angezogen. Und so herrschte bereits am Vormittag in der Stadionkantine schon reger Betrieb.