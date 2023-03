NÖN-N1-TV Frühlingsfest des Kinder-Tanz-und Musikvereins Brunn am Gebirge

D as Frühlingsfest des Kinder-Tanz-und Musikvereins in Brunn am Gebirge begeisterte die Besucher bereits zum 22. Mal. In diesem Jahr gab es sogar einen ganz besonderen Überraschungsgast.