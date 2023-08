Gemeinsames Feiern bei den 1. Traiskirchner Sporttagen

APA-Video

Das aktive Mitmachen und das Erproben neuer Aktivitäten standen dabei im Mittelpunkt: Die überdachte Eislaufarena verwandelte sich in eine beeindruckende, interaktive Landschaft, gespickt mit zahlreichen Stationen und Angeboten für Jung und Alt. Besucher erhielten hier die Möglichkeit, mit Mitgliedern von Sportvereinen sowie örtlichen Athletinnen und Athleten in Kontakt zu treten, neue Sportarten auszuprobieren.

Bei der Eröffnungsveranstaltung wurde gebührend gefeiert - kulinarische Köstlichkeiten spielten dabei eine prominente Rolle. Über das gesamte Wochenende hinweg bot das Sportfest vielfältige Gelegenheiten, sich mit Speisen und Getränken zu stärken. In den Abendstunden sorgte Musik für eine ausgelassene Atmosphäre, während die Besucher in entspannter Stimmung bis in die späten Nachtstunden hinein feierten.