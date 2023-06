Gesundheitstag in Brunn am Gebirge

Veranstaltet wurde der Gesundheitstag in einer Kooperation der Gesunden Gemeinde Brunn und des Gesundheitsservices.

Unter den Ausstellern waren auch viele Brunner Vereine und Organisationen, die es sich zum Ziel gesetzt haben Brunn gesünder und lebenswerter zu machen. Sportvereine aus Brunn hatten die Möglichkeit sich zu präsentieren und die gesundheitlichen Vorteile ihrer Sportart aufzuzeigen. Bei verschiedenen Workshops konnten die Besucher aktiv am Gesundheitstag beteiligen. So auch bei der Gehirngymnastik.

Angebote zur Stärkung des eigenen Wohlbefinden gibt es in Brunn am Gebirge nicht nur am Gesundheitstag, sondern das ganze Jahr über.