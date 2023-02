Gewichtheber des AKH Vösendorf feierten ihr Faschingsgschnas

APA-Video

Gewichthebervereine sind im Lauf der Jahrzehnte immer weniger geworden. Der Gewichtheberverein in Vösendorf ist jedoch ein wichtiger Teil der Gemeinde geblieben.

Unter den Gästen befanden sich große und kleine Athleten, darunter Nachwuchshoffnungen wie Hasan Morina. Eine familiäre Atmosphäre im Verein, die durch den Obmann garantiert wird, trägt zur Leidenschaft und Begeisterung für den Sport bei.

Um sicherzustellen, dass der Verein auch in den nächsten 100 Jahren so erfolgreich bleibt, ist es wichtig, dass die Leidenschaft für das Gewichtheben weitergegeben wird. Eine kontinuierliche Förderung des Talents junger Menschen, eine starke Gemeinschaft und eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Vorstand, den Athleten und den Eltern sind entscheidende Faktoren für den Erfolg. Mit diesen Werten im Herzen wird der Gewichtheberverein AKH Vösendorf wohl auch in Zukunft eine große Rolle nicht nur in Vösendorf spielen...