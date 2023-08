Gintastic in Möllersdorf

APA-Video

Egal ob Gin pur, auf Eis oder mit einem Aroma versetzt. In der Alten Schlosserei in Möllersdorf konnte man den Schnaps von der Wachholderbeere in den verschiedensten Varianten verkosten. Zahlreiche unterschiedliche Ginkreationen von regionalen Produzenten ließen die Gin-Liebhaber auf ihre Kosten kommen.

Chillige Loungemusik, nette Sitzgelegenheiten und stimmungsvolle Beleuchtung sorgten für eine gemütliche Atmosphäre.

Der warme Sommerabend machte Lust auf das Modegetränk, das in den letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen hat.

Bei den Anbietern wurde aber nicht nur Gin verkostet, sondern auch über den edlen Tropfen gefachsimpelt.