Gitarrenklänge der Musikschule Schwechat

Die Zuschauer wurden in eine Welt voller Musik entführt und konnten hautnah miterleben, was die jungen Talente über das Jahr hinweg gelernt hatten. Die Gitarre stand an diesem Abend im Mittelpunkt und die Schülerinnen und Schüler beeindruckten das Publikum mit ihrem Können und ihrer Leidenschaft für das Instrument.

APA-Video