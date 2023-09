Das kürzlich beinahe ausverkaufte Konzert des Golden Melodies Orchestra in Wiener Neudorf war ein beeindruckender Beweis für die ungebrochene Beliebtheit von Orchestermusik in der Region. Mit dem Verkauf von 400 Karten unterstrich das Publikum eindrucksvoll seine Liebe zur klassischen Musik, die in der Lage ist, die Herzen der Zuhörer zu berühren und Erinnerungen vergangener Zeiten wiederzubeleben.