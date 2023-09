Großes Jubiläumskonzert der Anton Stadler Musikschule in Bruck/Leitha

Die Musikschule Bruck erfreut sich großer Beliebtheit - Nachwuchsprobleme kennt man hier nicht; mit den Nachbar-Gemeinden Scharndorf und Höflein sind gibt es Kooperationen. So unterrichten beispielsweise Musiklehrer aus Bruck in Volksschule und Kindergarten in Höflein - Kinder der Volksschule Höflein wirken beim Konzert mit.

Die Gemeinde Bruck hat in den letzten 10 Jahren einiges in die Musikschule investiert. Unter anderem hat man das LehrerInnen-Kollegium von 18 auf 31 Lehrerinnen und Lehrer erweitert. Seit 2 Jahren gibt es sogar eine Orgellehrerin.

In der Anton Stadler Musikschule Bruck formieren sich neue Jungendbands, die Kinder einfach Spaß haben am Musizieren und das Publikum freut sich.