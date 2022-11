NÖN-N1-TV Gründerland NÖ Preisverleihung in Wiener Neustadt

D as Gründerland Niederösterreich, eine Kooperation aus riz up und der Wirtschaftskammer NÖ, zeichnete in der Arena Nova in Wiener Neustadt die beliebtesten Gründerinnen und Gründer der niederösterreichischen Bezirke aus.