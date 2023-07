Guitar Days Dozentenkonzert in Brunn am Gebirge

Bereits zum dritten Mal fand das Musikfestival "Guitar Days" in Brunn am Gebirge statt. Das Festival lockte internationale Besucher an, und die Dozenten hatten die Gelegenheit, gemeinsam zu jammen. Dieser Abschluss des Workshops der "Guitar Days" war definitiv das Highlight der Veranstaltung.

Besonders für die Teilnehmer des Workshops war es faszinierend, ihre Musiklehrer beim Spielen zu beobachten. Doch auch für alle anderen Musikbegeisterten war der Abend ein voller Erfolg.