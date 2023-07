NÖN-N1-TV Guntramsdorf: Street Food in the Park mit einzigartigem Genuss

D as vergangene Wochenende war geprägt von kulinarischem und musikalischem Genuss beim Street Food in the Park 2023. Über einen Zeitraum von drei Tagen konnten die Besucher des Guntramsdorfer Rathaus Parks in eine vielfältige kulinarische Welt eintauchen, die von verschiedenen Food Trucks präsentiert wurde. Sowohl für Erwachsene als auch für Kinder gab es eine eigene Food Area, in der sie ihre Geschmacksvorlieben ausleben konnten.

Die "Nahversorgung-Kultur-Bühne" bot regionalen Künstlern eine Plattform, um ihr Talent zu präsentieren und für musikalische Unterhaltung zu sorgen. Während die Besucher die köstlichen Speisen der Street-Food-Stände genossen, konnten sie gleichzeitig die einzigartigen Klänge und Darbietungen der Künstler genießen. Natürlich durfte auch der beliebte Genusswinzer-Verkostungsstand nicht fehlen, der den Gästen die Möglichkeit bot, erlesene Weine zu probieren. Die Veranstaltung vereinte auf gelungene Weise Gaumenfreuden und musikalische Darbietungen. Die verschiedenen Food Trucks, regionalen Künstler und der Genusswinzer-Verkostungsstand schufen eine wunderbare Kombination aus kulinarischer Vielfalt und musikalischer Unterhaltung.