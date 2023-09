NÖN-N1-TV Heimathausfest in Brunn am Gebirge

D as Heimathausfest in Brunn am Gebirge gehört schon lange zum absoluten Fixpunkt im Veranstaltungskalender des Ortes. Auch in diesem Jahr fanden sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher ein, um das Heimathaus und das Brunner Vereinsleben mit einem Fest zu würdigen.

Traditionen sind wichtig, dass weiß man auch in Brunn am Gebirge wo es das alljährliche Heimathausfest gab. Dabei wurde das Kulturelle Zentrum der Stadt unter anderem von der „Trachtenmusikkapelle" belebt.

Das Heimathaus und sein Hof sind Treffpunkte für kulturell interessierte, egal ob für Vernissagen oder Konzerte: das Haus wird belebt. APA-Video