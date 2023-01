NÖN-N1-TV "Hilfe im eigenen Land": Neujahrsempfang

M enschen in Not zu helfen, insbesondere solchen, die von Armut, Krankheit, Behinderung oder sozialer Benachteiligung betroffen sind - das ist seit Jahren das Vorhaben von „Hilfe im eigenen Land". Und so organisiert die Charity-Organisation von Sissi Pröll Spendenaktionen und Veranstaltungen, um Mittel für ihre Arbeit zu sammeln. Der Neujahrsempfang - ein Dankeschön an die Helfer und Unterstützer.