NÖN-N1-TV Himberg: SPÖ-Bezirksfrauen Bruck/Leitha zeigen Gewalt die rote Karte

M it dem Tag der Menschenrechte am 10. Dezember neigte sich die internationale Kampagne „16 Tage gegen Gewalt" ihrem Ende zu. 16 Tage lang informierTen weltweit Aktionsprogramme, wie Gewalt frühzeitig erkannt und unterbrochen werden kann; und auch in Himberg wurde noch einmal auf das Recht auf ein gewaltfreies Leben aufmerksam gemacht. Österreich nimmt seit 1992 an den Aktionen teil.