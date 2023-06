NÖN-N1-TV Himberger Monatsmarkt lädt zum Genuss regionaler Produkte ein

D er Himberger Monatsmarkt ist zu einem festen Bestandteil des Gemeindelebens geworden und erfreut sich großer Beliebtheit. Am vergangenen Samstag fand er erneut statt und lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Der Markt bietet nicht nur eine große Vielfalt an regionalen Produkten, sondern schafft auch eine angenehme Atmosphäre zum Verweilen und Genießen.

Ursprünglich im Zentrum von Himberg beheimatet, musste der Monatsmarkt aufgrund der beengten Platzverhältnisse zum Sportzentrum am Ortsrand verlegt werden. Diese Entscheidung stieß anfangs auf Proteste einiger Marktbesucher, doch inzwischen hat sich der neue Standort gut etabliert und wird von allen Beteiligten positiv aufgenommen. Die Besucherinnen und Besucher wurden von einer reichhaltigen Auswahl an frischem Obst und Gemüse, handgefertigten Köstlichkeiten und hausgemachten Delikatessen begrüßt. Die Produzenten aus den umliegenden Orten präsentierten stolz ihre Erzeugnisse und boten den Marktbesuchern die Möglichkeit, regionale Produkte direkt vom Hersteller zu erwerben. Der nächste Himberger Monatsmarkt ist für den 8. Juli angekündigt. Geöffnet ist wie an jedem zweiten Samstag im Monat ab 8 Uhr am Parkplatz beim Sportplatz. APA-Video