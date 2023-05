NÖN-N1-TV Hundestammtisch in neuer Hundeauslaufzone im Freizeitpark Brunn

B eim zweiten Hundestammtisch in der neuen Hundeauslaufzone im Freizeitpark Brunn kamen nicht nur Hunde zusammen, sondern auch Dogwatcher, die grüne Gemeinderätin Hiermann und eine Vertreterin einer Hundeschule. Die Dogwatcher existieren bereits seit zwei Jahren in Brunn und werden von der Gemeinde finanziert. Ursprünglich wurden sie vor sieben Jahren in Mödling gegründet.