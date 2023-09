Industriemagazin #64

In der deutschen Automobilindustrie, die stark mit chinesischen Partnern kooperiert, wächst die Angst vor einem Handelskrieg.

Boehringer Ingelheim verwirft eine Milliardeninvestition in ein Werk in Niederösterreich. Wohl auch, weil man am Standort Wien mehr Wachstumspotenzial hat als bisher gedacht.

Und: Voestalpine: Wie Stahl aus Linz und Donawitz jetzt grüner und in naher Zukunft CO2-neutral werden soll.