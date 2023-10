Industriemagazin #66

Was die Industriekonjunktur betrifft, ist vorerst ist kein Ende der Talfahrt in Sicht. Zur Einordnung der aktuellen Zahlen ist Walter Woitsch von der Syngroup im Studio. Disruptive Innovation: Beim Industriemagazin Deep Dive in Wien wurde über Überlebensstrategien der Industrie diskutiert. Und ein überraschender Abgang bei Greiner: Der erste familienfremde CEO seit der Firmengründung nimmt nach 15 Jahren seinen Hut.