Italienischer Markt in Schwechat: Deftiges, Süßes und vieles mehr

B ella Italia! Beim Italienischen Markt am Hauptplatz in Schwechat gab es wieder Spezialitäten von Südtirol bis Sizilien. Deftiges, Süßes und vieles mehr aus ganz Bella Italia lockten die Besucher an!