IV-NÖ mahnt künftige Landesregierung zu konstruktiver Arbeit

APA-Video

Wie sich die rasant gestiegenen Energiekosten, Schwierigkeiten bei den Lieferketten und die allgemeine Teuerung auswirken können, zeigt sich am Beispiel der ZKW Group. An den beiden Standorten in Wieselburg und Wiener Neustadt hatte die ZKW insgesamt 20 Millionen Euro Energiekosten zu stemmen, das entspricht einem Plus von 366 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Deshalb sei es nun entscheidend, dass in enger Zusammenarbeit mit der künftigen Landesregierung zügig weitere Maßnahmen gesetzt werden um eine drohende Deindustrialisierung zu verhindern, betonte der Präsident der Industriellenvereinigung NÖ, Thomas Salzer.

Dabei dürfe es kein ideologisches Scheuklappen-Denken und keine Denkverbote geben, auch was den Zugang zu Ressourcen vor unserer Haustür anbelangt. Es brauche Offenheit für neue Technologien. Neben Fracking und der Weiterentwicklung der Wasserstoff-Technologie sollte beispielsweise auch Carbon Capture und -Storage mehr in den Fokus gerückt werden.

IV-Chefökonom Christian Helmenstein erwartet aufgrund der vorliegenden Daten ein „hartes Jahr 2023". Frühestens ab der zweiten Jahreshälfte werde sich die Situation jedoch entspannen. Es sei zwar noch offen, wann der gesamtwirtschaftliche Turnaround kommt, aber er komme, so Helmenstein.