Jahrmarkt in Fischamend

In Fischamend am Getreideplatz fand erneut ein Jahrmarkt statt, bei dem verschiedene kulinarische Angebote für Feinschmecker angeboten wurden. Es gab auch zahlreiche andere Waren - von Kleidung bis Schmuck und von Elektrogeräten bis hin zu Spielzeug, sodass für jeden etwas dabei war. Das Wetter war prächtig, was das Erlebnis noch angenehmer machte.