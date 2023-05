Beim Jazzfrühling in Laxenburg dreht sich alles rund um Jazz und so erfreut die Traditionsveranstaltung unter den Liebhabern der Musik aller höchster Beliebtheit.

Zum Abschuss des diesjährigen Jazzfrühling in Laxenburg gab es 2 Jazzgrößen zu hören.

Das Duo erweckte Jazz Klassiker im Gemeindesaal zum Leben. Erik Schuster & Herbert Otahal gaben gemeinsam den krönenden Abschluss der groovigen Veranstaltung.

APA-Video