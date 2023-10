Jungbürger-Feier in Brunn am Gebirge

In Brunn hat Bürgermeister Andreas Linhart alle junge Leute in die Buchbar zu einem typischen Wiesn-Buffet mit Weißwurst, Brezn und Radi eigeladen. Ein zünftiges Event also.

Die Jungbürger-Feier gibt es schon lange. Früher waren die Feierlichkeiten jedoch viel förmlicher als heute; Es gab viele Reden und zum Abschluss ein Staatsbürgerbuch als Geschenk. Nun wurden gleich mehrere Jahrgänge - alle um die 18 Jahre - zum Essen eingeladen und dann auf „die Wies´n g´schickt".