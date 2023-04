Kart-Grand-Prix Rennserie der AK Niederösterreich

Bei insgesamt 10 Vorrunden-Terminen trennte sich die Spreu vom Weizen und übrig blieben die besten Betriebsteams, die in Kottingbrunn beim Landesfinale um den Titel fuhren.

Jedes Team bestand aus 4 FixstarterInnen und zwei ErsatzfahrerInnen. Während dem Rennen gab es dann fliegende Fahrerwechsel. Hier durfte man keine wertvolle Zeit verlieren, wenn man zu den schnellsten Teams gehören wollte.

An diesem Finaltag war das Betriebsteam der Welser Profile am konzentriertesten und konnte das Finale gewinnen. Platz zwei ging an das Team von Borealis.

Die Qualität der Teams und der einzelnen Fahrer konnte sich auf jeden Fall sehen lassen.